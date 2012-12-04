В бюджете-2013 заложена цена российского газа в размере 417 долл.

В проекте государственного бюджета на 2013 год предусмотрена цена на российский газ в размере 417 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«По-моему, в проекте бюджета-2013 заложена цена в 417 долларов за российский газ”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, это та цена, которая существует и на данный момент.

При этом, отметил он, что касается цены газа из Европы, то там «слишком маленькие объемы» для того, чтобы учитывать эту цифру в рамках госбюджета.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла: в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

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