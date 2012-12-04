Переговоры о создании консорциума инвесторов LNG-терминала продолжаются

Тель-Авив. Переговоры украинской стороны с партнерами о создании консорциума инвесторов для финансирования реализации проекта LNG-терминала продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил перед презентацией национальных проектов в Тель-Авиве в Израиле.

«У нас по участию в консорциуме ведутся переговоры с целым рядом компаний в разных регионах мира», - сказал В.Каськив.

Он подчеркнул, что инцидент с компанией Gas Natural Fenosa не мог существенным образом негативно повлиять на процесс, поскольку документально не фиксировалось то, что эта компания должна будет иметь какой-то эксклюзивный статус в консорциуме.

«Никакого эксклюзивного статуса партнерства с Fenosa не было по проекту этого соглашения. Никаких обязательство ни с украинской стороны, ни со стороны компании Fenosa не было», - сказал В.Каськив.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант - Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине «LNG терминала».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.