ДТЭК приобрел у донецкого «Точмаша» две подстанции за 10 млн грн

ООО «Сервис-Инвест», входящее в крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, приобрело у ОАО «Точмаш» две подстанции в Донецке, сумма сделки составила 10 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что в ближайшие годы энергопоставляющая компания «Сервис-Инвест» (ДТЭК) намерена модернизировать обе подстанции, после проведения комплексной проверки состояния оборудования.

По словам и. о. генерального директора «Сервис-Инвест» Ирины Протопоповой, приобретенные энергообъекты находятся в центре Киевского района Донецка, их суммарная мощность равна 125 МВт, а загружены они всего на 20%, в связи с этим «Сервис-Инвест» планирует в 2013-2015 годах провести их техническое переоснащение.

«После ликвидации завода (завод «Точмаш» находится в процедуре санации – УНИАН) на территории в 64 га будет интенсивно развиваться инфраструктура города. Наша компания станет надежным поставщиком электроэнергии для новых потребителей», – заверила и.о. гендиректора.

В сообщении говорится, что от бесперебойной работы данных подстанций зависит электроснабжение международного аэропорта Донецка, Донецкой железной дороги, части трамвайной линии городского маршрута № 1, других объектов инфраструктуры Киевского района Донецка.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (Донецк).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ОАО «Точмаш» (ранее "Донецкий завод точного машиностроения", Донецк) специализируется на производстве сельскохозяйственной техники: культиваторов, борон для глубокого рыхления, борон зубовых и др.

Хозяйственный суд Донецкой области 10 августа 2009 года начал процедуру санации ОАО «Точмаш».