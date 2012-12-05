Нефть дорожает на новостях из Китая

На мировых торгах в среду, 5 декабря, цены на нефть растут на фоне решения властей Китая о поддержке экономики страны.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,23 доллара, или на 0,21%, - до 110,07 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,32 доллара, или на 0,36%, - до 88,82 доллара за баррель.

Агентство Синьхуа сообщило, что китайские власти планируют стимулировать внутренний спрос, урбанизацию, поддерживать малый бизнес. Кроме того, правительство будет поощрять консолидацию тех отраслей экономики, где в настоящее время наблюдается избыточное предложение, передает Bloomberg.

Цены на нефть поднялись и на ожидании статистики по запасам сырья в США. Как полагают аналитики, коммерческие запасы на оптовых складах сократились за прошедшую неделю на 0,5 миллиона баррелей.