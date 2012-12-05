Фесенко: без россиян в инциденте с LNG-терминалом не обошлось

13:41, 05 декабря 2012
Энергетика
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Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что в скандале с LNG-терминалом не обошлось без российской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время пресс-конференции

“Я думаю, что это событие было показательным. С одной стороны оно отразило внутренние властные конфликты. Я думаю, здесь проявилось и влияние “Газпрома”, - сказал В.Фесенко. Политолог заметил, что, безусловно, внутренние конфликты в испанской кампании по поводу целесообразности подписания этого соглашения и его условий были.

В то же время, прибавил он, в этой истории было и влияние россиян, которые таким образом хотели подорвать значимость самой темы построения такого терминала и фактически девальвировать это такими скандалами. В.Фесенко выразил сожаление, что украинские чиновники своевременно не смогли разобраться с этим вопросом и не было достаточного контроля. “Но то, что здесь было российское влияние, нет сомнения. Просто так этого скандала не было бы”, - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». В частности, компания должна была выступить инвестором реализации проекта.

Сначала планировалось, что документ от испанской стороны подпишет директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Однако из-за того, что он не смог по не указанным причинам быть на церемонии, документ подписал Джорди Бонвеи, который, как позднее заявила компания, не работает в Gas Natural и являясь профессиональным коммерческим представителем, представляет интересы Gas Natural, Enegas, других испанских компаний.

Джорди Бонвеи за несколько дней после подписания соглашения признал, что не имел права подписывать настоящий документ.

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