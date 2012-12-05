Комиссия расследует обстоятельства гибели рабочего на Хмельницкой АЭС

Межведомственная комиссия расследует обстоятельства несчастного случая на Хмельницкой АЭС, в результате которого погиб слесарь энергоремонтного подразделения ОП ХАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в соответствии с «Порядком проведения расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве» о данном случае были проинформированы: территориальные управления Госгорпромнадзора, Фонда социального страхования от несчастных случаев, МЧС, ГП НАЭК «Энергоатом», органы Госатомрегулирования. Создана комиссия по расследованию несчастного случая. Проводится расследование.

Прокуратурой, органами внутренних дел, ГП НАЭК «Энергоатом» и другими государственными органами выполняются соответствующие действия согласно требованиям «Порядка проведения расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве» и других нормативных документов.

Справка УНИАН. На Хмельницкой АЭС 3 декабря 2012 при выполнении работ с использованием газообразного азота на энергоблоке № 1 произошел несчастный случай, в результате которого погиб слесарь энергоремонтного подразделения ОП ХАЭС.

Причина гибели - пребывание в газовой среде с низким содержанием кислорода и высоким содержанием азота.

Два работника этого же подразделения направлены в медицинской части. Состояние их стабильное. Угрозы для жизни и здоровья нет.