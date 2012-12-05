Президенты Украины, России и Туркменистана обсудили вопрос снижения цены на газ
Ашхабад. Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы, связанные со снижением цены на газ для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли сегодня во время встречи с президентами России и Туркменистана вопросы удешевления транзита газа, возобновления закупок Украиной туркменского газа и вопросы тарифов на газ в связи с функционированием зоны свободной торговли в рамках СНГ.
«Все эти вопросы стоят в повестке дня, они не стоят на месте. Безусловно, мы обсуждали и эти вопросы, есть перспектива решения этих проблем, нужно работать», - сказал он.
В.Янукович подчеркнул, что для решения подобных вопросов необходимы такие контакты, которые происходили сегодня в Ашхабаде.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.Янукович сегодня в Ашхабаде принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Также он провел двусторонние встречи с В.Путиным, Г.Бердымухамедовым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла: в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом - 430 долларов.
Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.
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