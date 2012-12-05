Назначен новый гендиректор «ДТЭК Днепрооблэнерго»

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, назначил генеральным директором одной из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» Сергея Бубликова. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, С.Бубликов в «ДТЭК Днепрооблэнерго» работает с 1999 года, с февраля 2012 года является голосующим директором по классу поставщиков Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), возглавляет рабочую группу ОРЭ по финансовым обязательствам.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет энергоснабжающей компании ПАО "Днепрооблэнерго" (Днепропетровск) с 23 января т.г. отозвал Александра Фоменко с должности генерального директора предприятия в связи с поданным им заявлением об увольнении. Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначен директор по обеспечению производства Виталий Долгополов.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня т.г. переименована в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2011 году составила 39,6 млрд грн, чистая прибыль – 3,5 млрд грн. В 2011 году ДТЭК уплатил 5,6 млрд грн налогов.