«ДТЭК Днепрооблэнерго» инвестирует 1,8 млрд грн в модернизацию сетей

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» планирует инвестировать с 2013 по 2015 год 1,8 млрд грн в модернизацию сетей и развитие обслуживания клиентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Основным стратегическим направлением развития предприятий ДТЭК, поставляющих украинцам электроэнергию, является повышение качества клиентского сервиса, развитие и модернизация автоматизированных систем учета электроэнергии и ее оплаты», - сказано в сообщении со ссылкой на директора дирекции по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Игоря Маслова.

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Днепрооблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 60,5 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» (до конца июня т.г. - ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.