НКРЭ заложила в тариф на электроэнергию «ДТЭК Западэнерго» 620 млн грн на модернизацию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), заложила в тариф на электроэнергию «ДТЭК Западэнерго» 619,878 млн грн для модернизации мощностей 4-го энергоблока Ладыжинской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла 6 декабря.

Модернизация 4-го энергоблока Ладыжинской ТЭС будет производиться в период с января 2013 года по март 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №807 от 24 октября одобрил технико-экономические обоснование реконструкции и переоснащения энергоблока №4 Ладыжинской ТЭС («ДТЭК Западэнерго»), поданное Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, на общую сумму 1,185 млрд грн.

Основные технико-экономические показатели в ТЭО: электрическая мощность - 325 МВт; годовой выпуск электроэнергии - 1,837 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Ладыжинская ТЭС оснащена 6 энергоблоками мощностью по 300 мВт каждый.

«ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 72,2% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК «Энергетическая компания Украины».

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.