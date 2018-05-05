Сланцевая революция на украинский манер, или В пику России

Украина, по утверждению властей, упорно ищет альтернативу российскому газу, время от времени заявляя о своих победах на этом поприще. Россия же остается непоколебимой – скидку на голубое топливо может предоставить только через вхождение в Таможенный союз с перспективой дальнейшей интеграции в Евразийское пространство. А в этих объединениях для нас обеспечен наднациональный орган управления – Кремль. И если предложения Москвы являются полным откровением, то поведение Киева напоминает примитивный шантаж по той простой причине, что достижения в «газовой» диверсификации, скорее, - очень и очень далекое будущее, чем ближайшая перспектива, о которой неустанно говорят верхи. А без дешевого газа украинская экономика долго не протянет, вернее, вот-вот загнется. Это осознает и власть. В данной ситуации ее поступки должны быть как нельзя прозрачными и подтверждающими желание выйти из зависимости от России, но пока такие подвижки не наблюдаются. Все выглядит как политическое шатание между РФ и ЕС, заканчивающееся проколами, и убаюкивание электората. Яркий пример тому история с LNG-терминалом, в которой блефа больше, чем истины. Еще одно показательное выступление, не имеющее под собой твердой почвы, - сланцевый газ.

Сланцевый газ: в ожидании перехода к делу

«Сланцевый» бум, который распространился по миру из США, накатил на Украину в 2010 году. Тогда о добыче этого альтернативного топлива, которая способна снизить мировые цены на природный газ, заговорили у нас как-то настойчивее, чем ранее. Этому способствовало разрешение европарламента на добычу сланцевых газов на территории ЕС. Работы в этом направлении активизировались в Польше (правительство РП утвердило основные правила добычи сланцевого газа, запасы которого оценены польскими экспертами от 350 до 770 млрд кубометров, в то время как ранее США оценили их в 5,3 трлн кубометров!), Литве, Франции и т.д. Кроме этого, Минэнерго США оценило наши запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам этого резервного топлива после Польши, Франции и Норвегии. В мире заговорили о том, что «Газпром» рискует стать аутсайдером на газовом рынке. Российский монополист, сначала назвавший происходящее «сланцевым пузырем», по указу президента РФ Владимира Путина принялся мониторить ситуацию.

Украинцы поднатужились: ученые и эксперты взялись анализировать вопрос в полном объеме, так как этот, хотя и очень значащий диверсификационный и финансовый инструмент, требует глубокого изучения. Вроде бы выяснилось, что «не так страшен черт, как его малюют». И в феврале текущего года Украина объявила конкурсы на заключение соглашения о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. В мае определись победители конкурса - Сhevron и Shell, соответственно. Основные соглашения еще не подписаны, но власть подсчитала, компании начнут промышленную добычу в 2017 году. Но пока речь идет только о разведке. До конца 2012 года также планировалось подготовить и провести подобные конкурсы по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам. Результатов еще нет. Другими словами, по сланцу пока все находится на «предначальной» стадии.

И вдруг 29 ноября, находясь с визитом в Норвегии, премьер-министр Николай Азаров во всеуслышание оценил украинские запасы сланцевого газа в 7 трлн кубометров. По его словам, мы в ближайшие 5-10 лет планируем выйти на добычу этого альтернативного углеводорода в объеме 20-30 млрд кубометров в год.

То есть, не начав промышленную разведку, мы уже знаем, сколько и когда будем добывать. Естественно, Украина должна добиваться поставленной цели – выйти из энергетической зависимости, но только на совершенно прозрачной основе, без негативных последствий для имиджа. Инвесторы и так еще не отошли от LNG-провокации. Зачем же искусственно создавать новые неразберихи. Причем Россию этим не испугать. Так, глава комитета Государственной Думы России по энергетике Иван Грачев считает, что заявления о запасах сланцевого газа в Украине делаются без серьезных геологических исследований. «На мой взгляд, сланцевый газ в Украине больше политическая метафора, чем реальность… Потому что невозможно без глубоких исследований и расчётов давать реальные оценки углеводородных ресурсов. Те, кто знаком с историей освоения Западной Сибири, нас поймут… Сначала это 1,5 триллионов кубометров сланцевого газа, а через год уже и 60 триллионов! И это называл не кто-нибудь, а сам министр экологии и природных ресурсов Злочевский (занимал должность до 20 апреля т.г. – ред.), в разгар кампании, напоминающей «звездные войны»… Теперь, когда он смещен, преемниками бывшего министра планка наполовину снижена – но и они заявляют о 32 триллионах куб. метров», - отметил он.

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дьяченко считает, что расхождения, возникающие в оценках запасов сланцевого газа в Украине, обусловлены двумя факторами. Первый - путаница в терминологии. «С этой точки зрения следует рассматривать запасы «прогнозные», «оценочные» и «разведанные». Например, Министерство энергетики США считает, что прогнозные запасы сланцевого газа в Украине составляют 5,5 трлн. куб. м, а оценочные - 1,2 трлн. Второй – недостаточная изученность вопроса, поскольку им начали серьезно заниматься лишь в последнее время. В частности, к поисковым бурениям только приступили, соответственно, отсутствуют данные о разведанных запасах. Прогнозные же оценки очень сильно разнятся. К примеру, специалисты Киевского национального университета им. Тараса Шевченко считают, что прогнозные запасы сланцевого газа в Украине составляют 13-17 трлн. куб. м», поясняет эксперт.

По его словам, примерно такая же картина с оценками себестоимости добычи сланцевого газа, которые отличаются в разы. «Очевидно, что для более предметного разговора об экономических, организационных, экологических и других аспектах, следует дождаться результатов поискового бурения. Но некоторые организационные проблемы необходимо решать уже сейчас. Прежде всего, это касается изменений нормативно-правовой базы, направленных на улучшение привлекательности для инвесторов сферы добычи нетрадиционных газов. Тем более что большинство мероприятий распространяются и на природный газ. Медлить с этим нельзя, поскольку важность перспектив добычи сланцевого газа для Украины, в контексте газовых проблем с РФ, трудно переоценить», - подчеркивает Дьяченко.

Народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма называет высказывания Азарова его «фантазией на примере сланцевого бума в США, что совершенно неуместно в сравнении с Украиной. Чтобы что-то доказать миру, нужно что-то сделать из заявленного. Например, запустить LNG-терминал, с которым власть так опростоволосилась. Компании, которые, возможно, подпишут сланцевое соглашение к концу года - Сhevron и Shell, - даже сами еще не знают, когда смогут этот газ добывать (особенно с учетом возможных вызовов, в т.ч. противостояния России этой добыче), даже если бы это стало возможно финансово. На сегодня проведена только разведка. Поэтому говорить, что в Украине действительно будет добываться сланцевый газ, нельзя, а тем более об объемах и перспективах».

Он также подчеркнул, что вопрос полезности и негатива в плане добычи сланцевого газа имеет два аспекта. Первый – возможный экологический вред окружающей среде, и это реально. «Возьмем, к примеру, Польшу. Наши соседи, которые имеют значительно больший финансовый потенциал чем мы, которые являются членами ЕС и к которым США относятся позитивней чем к Украине, в данном вопросе идут очень медленными темпами. При этом сегодня в Польше никто не заявляет, что страна будет очень скоро добывать сланцевый газ. А мы, что, такие мощные, что можем делать подобные заявления? У нас люди пострадали от Чернобыльской катастрофы, поражены химией, поэтому нужны исследования, которые вполне могут засвидетельствовать негатив от добычи сланцевого газа. Не думаю, что все будет гладко с реализацией «сланцевого» проекта», - пояснил эксперт.

Второй аспект вопроса, по его мнению, – инвестиции. «Если даже американцы и выиграли «сланцевый» тендер, но ничего конкретно не подписали, то это не означает, что они будут вкладывать деньги. То есть, как испанцы, которых власть хотела использовать в проекте LNG-терминал. А ведь желающих вкладывать в проект нет вообще, так зачем говорить о залежах сланцевого газа. Исследования нужно делать, а не заявлять, что это уже скоро произойдет.

Главное, что все делается в пику России - и сланцевый газ, и СПГ- терминал, и рыночные поставки газа. Власти поставили задачу, заставить россиян пойти на уступки по соглашению о цене газа. Но из этого ничего не вышло, Россию нельзя шантажировать заявлениями, что будет через 50-80 лет. Газ власти нужен дешевле, чтобы дожить до президентских выборов. А с такими фокусами, которые они демонстрируют, дешевого газа не будет. Шансов убедить Россию нет», - подчеркивает Гудыма.

В качестве примера негатива от «фантазийных» проектов Гудыма привел нефтепровод «Одесаа-Броды». «Украина еще 10 лет назад завершила строительство этого трубопроводы, для продолжения проекта (достройка до Польши – ред.) нужны были инвестиции, но их не привлечешь заклинаниями. Речь идет о серьезных инвесторах, которые хотят иметь немалую выгоду. Власти не смогли убедить их, трубу дальше никто не стал тянуть. Это касается и Олимпиады-2022. Все понимают, что она у нас вряд ли состоится, но деньги уже в бюджете закладываются на проведение подготовительных работ, с которых кто-то получит откаты. Эта же тактика применяется и в сланцевых заявлениях. То есть, привлечем инвесторов, а когда будет реализация – неизвестно, а еще и показательную атаку на Россию продемонстрируем. Такая игра – неудачная, она не имеет перспектив», - подытожил Гудыма.

Шило на мыло

Добыча сланцевого газа очень проблематична из-за технологических особенностей – горизонтальное бурение твердой породы, плюс гидроразрыв. Сам процесс дорогостоящий и в экологическом аспекте неоднозначный. То есть, на все нужны деньги и немалые, которых в Украине нет. Еще в мае глава Минэнерго Юрий Бойко заявил, что освоение наших месторождений углеводородов, в частности, сланцевого газа, нуждается в значительных капиталовложениях в разведку и добычу. Поэтому, «естественно, инвестиции в добычу будут частными. Это проекты, основанные на инвестициях без учета бюджета, потому что любой проект такого масштаба, который имеет конечной целью коммерческую реализацию продукции, основан на частных инвестициях». Вывод напрашивается один – в этой сфере мы тоже получим «куратора», или если угодно – нового диктатора, именно диктатора, так как он «возглавит» основу экономики - сырьевой рынок. Только почему-то об этом никто не говорит из власти громко. А ведь такая перспективка стала результатом тактики поведения именно верхов - «сидение на двух стульях». В итоге Украина оказалась в ловушке, из которой выход дороже входа.

Елена Быстрицкая (УНИАН)