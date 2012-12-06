НКРЭ увеличила годовой объем поставок газа для «Укристгаза» до 0,5 млрд куб. м

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электроэнергетики увеличила годовой объем поставок природного газа по нерегулируемому тарифу компании «Укристгаз» до 0,5 млрд куб. метров с 0,026 млрд куб. метров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 6 декабря.

В ходе заседания представитель компании «Укристгаз» сообщил комиссии, что уже на данный момент подписаны соглашения с трейдером о поставках природного газа в объеме 140 млн куб метров по нерегулируемому тарифу.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября малоизвестная киевская компания «Укристгаз» победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены (329,4 млн грн ).

ООО "Укристгаз" (Киев) создана в 2011 г., ее учредителем стала Финансовая инжиниринговая компания.

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