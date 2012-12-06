НКРЭ разрешила «Газовому Альянсу» поставку 120 млн куб. м газа в год по нерегулируемому тарифу

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), разрешила малоизвестной компании «Газовый Альянс» поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 120 млн куб. м в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято НКРЭ на заседании 6 декабря.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим постановлением №939 от 3 октября 2012 года Кабмин лишил НАК «Нафтогаз Украины» монополии на реализацию импортного газа.

Справка УНИАН. ООО «Компания «Газовый Альянс» зарегистрировано в октябре 2011 года в Киеве. 28 августа 2012 года произошла последняя государственная регистрация изменений в учредительных документах юридического лица. Руководителем данного юридического лица является Александр Быстрицкий.