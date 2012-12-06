ДТЭК и австралийская Linc Energy договорились о сотрудничестве в получении синтез-газа

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, и Linc Energy (Австралия) договорились о сотрудничестве в сфере применения в Украине метода подземной газификации угля (ПГУ) для получения синтез-газа, заменяющего импортный природный газ. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДТЭК.

Согласно сообщению, в ноябре 2012 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании и договор на разработку предварительного технико-экономического обоснования проекта.

«Сотрудничество с Linc Energy – это новый взгляд на тему эффективного и безопасного использования разведанных запасов украинского угля. Экологически чистый способ получения синтез-газа позволяет задействовать угольные залежи, бесперспективные для разработки традиционным шахтным методом», - сказано в сообщении со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Как отметил он, первый синтез-газ компания ожидает получить в 2014 году.

«По экспертным оценкам, себестоимость синтез-газа ниже сланцевого и близка к природному газу, добываемому в Украине. Его можно использовать не только в энергетике, но и для производства моторного топлива, масел, удобрений, компонентов для фармацевтической промышленности», - сказано в сообщении.

За реализацию проекта ПГУ в ДТЭК будет отвечать профильная дочерняя компания - ООО «ДТЭК Нефтегаз».

Справка УНИАН. Технология ПГУ (Underground Coal Gasification - UCG) - это получение газа в процессе подземного (внутрипластового) сжигания углей с получением сырья, близкого по качеству к природному газу (в 1,5 раза меньшая теплотворность).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Linc Energy - мировой лидер в области подземной газификации угля (ПГУ) и газа в жидкость (GTL).