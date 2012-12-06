Агрохолдинг Ukrlandfarming построит 30 биогазовых заводов за 884 млн евро

Группа компаний Ukrlandfarming, один из крупнейших агрохолдингов в Украине, планирует в период с 2013 по 2015 гг. построить на базе собственных мощностей 30 биогазовых заводов стоимостью 884 млн евро.

Об этом в своем докладе на 4-й Международной конференции "Ведение агробизнеса в Украине: перспективы 2013 года" рассказал главный инженер по энергосбережению агрохолдинга Владимир Дмитерко.

«Программа при благоприятных условиях предусматривает строительство 30 заводов на протяжении 2013-2015 годов в 18 регионах Украины, с производством около 750 млн кубических метров биометана в год», - сказал В.Дмитерко. Помимо этого, на заводах будут производиться жидкие и сухие органические удобрения — 825 тыс. тонн и 178 тыс. тонн в год соответственно.

Электрическая мощность биогазовых установок, по прогнозам, составит 197 МВт. Ежегодно планируется производить 1,394 млрд кВт/ч электроэнергии.

По словам В.Дмитерко, биогазовые заводы Ukrlandfarming смогут перерабатывать около 1,3 млн тонн биологических отходов в год.

Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming – один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами, дистрибуция семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, агротехники, запчастей, технический сервис.