В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 127 населенных пунктов

На протяжении 6 декабря и ночью 7 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, мокрый снег с дождем) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 127 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Киевской области без электроснабжения остаются 77 н.п, в Винницкой – 19, в Житомирской – 18, в Черниговской – 7, в Харьковской – 6.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.