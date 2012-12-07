Минэнерго США впервые в истории решило перейти в прогнозах на цену нефти Brent вместо WTI

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США впервые в истории решило использовать стоимость фьючерсов на нефть марки Brent для составления своих прогнозов вместо техасской WTI, сообщает Bloomberg.

В своем отчете специалисты указывают на «возрастающее несоответствие» между WTI и ценами на сырую нефть на мировом рынке.

С начала 2012 года цена на WTI упала на 11%: так быстро уровень нефтедобычи в США не рос уже почти двадцать лет. Такой стремительный темп объясняется широким применением методов горизонтального бурения и гидроразрыва пластов. Эксперты предполагают, что в скором времени страна сможет полностью обеспечивать себя нефтепродуктами.

Цена Brent за тот же период выросла на 1,4% на фоне растущего спроса на нефть в странах Азии, а также озабоченности на рынке ситуацией с возможным приостановлением поставок североморской и ливийской нефти, а также эффектом от экономических санкций против Ирана, пишет «Газета.Ru».