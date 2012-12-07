Цены на нефть растут на фоне позитивной статистики из США

На мировых торгах в пятницу, 7 декабря, цены на нефть растут на фоне статистики из США.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,26 доллара, или на 0,24%, - до 107,29 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,29 доллара, или на 0,34%, - до 86,55 доллара за баррель.

Согласно обнародованным данным, число американцев, в первый раз обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 25 тысяч - до 370 тысяч. Эксперты прогнозировали снижение на 13 тысяч. По их мнению, экономика США и Китая демонстрирует стабилизацию показателей, однако о Европе такого пока сказать нельзя, передает Bloomberg.

Опасения по поводу экономической динамики в еврозоне сдерживают рост котировок "черного золота". Накануне президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что стабилизация ситуации в еврозоне начнется не раньше, чем во втором полугодии 2013 года. В связи с этим регулятор ухудшил прогноз по ВВП региона - в будущем году прогнозируется снижение на 0,3-0,9%, хотя в сентябре регулятор допускал как уменьшение ВВП на 0,4%, так и рост на 1,4%. Тем не менее, пока никаких изменений в монетарном курсе ЕЦБ не предпринял - базовая процентная ставка сохранена на уровне 0,75%.