Роль ГТС после запуска «Южного потока» зависит от отношений Украины и РФ – эксперт

Геленджик (Россия) . Значение украинской газотранспортной системы (ГТС) после запуска в эксплуатацию газопровода «Южный поток» будет зависеть от отношений Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщила исполнительный директор Международного энергетического агентства Мария ван дер Ховен накануне церемонии «Южный поток – укрепление партнерских отношений», посвященной началу строительства газопровода.

«То, что будет происходить с украинскими трубопроводами, в значительной степени будет зависеть от отношений России и Украины. И уже задача этих двух стран принять те условия, которые будут приемлемы для всех», - сказала она, отвечая на вопрос УНИАН, какое значение будет иметь ГТС Украины для поставок газа в Европу после запуска «Южного потока».

При этом она подчеркнула, что ГТС Украины является ключевым активом увеличения потенциальных поставок.

«Мы говорим не только о российском газе, а о газе вообще, который поступает из различных источников, в том числе и сжиженном газе», - добавила она.

М. ван дер Ховен отметила, что спрос на газ в Европе в 2011 году сократился на 11%, и ожидается дальнейший спад газового потребления в 2012 году. Это не касается только Турции, добавила она. По ее словам, в будущем спрос на природный газ в Европе будет увеличиваться. «Европейские потребности в газе до конца текущего десятилетия могут снова вернуться к уровню 2010 года», - сообщила исполнительный директор Международного энергетического агентства.

В то же время она отметила, что в будущем европейский рынок газа будет открыт для любого игрока. По словам М. ван дер Ховен, на рынке будет представлено много поставщиков - кроме России активно будут поставлять природный газ Норвегия, Алжир и другие страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Анапы пройдет торжественная церемония начала строительства «Южного потока».

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Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» - в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина – более 2 км, проектная мощность – 63 млрд куб. м.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG - являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.