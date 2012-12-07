Энергосообщество отсрочило для Молдовы реализацию положений Третьего энергопакета ЕС

Брюссель. Энергетическое сообщество отсрочило для Молдовы реализацию положений о разделе собственности между производителями и транзитерами газа на четыре года.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение было одобрено 5 декабря на министерском заседании Энергетического сообщества.

Таким образом, благодаря решению министров, Молдова должна будет реализовать все положения Третьего энергопакета ЕС до 1 января 2015 года, а положение о распределении собственности между производителями и поставщиками газа - до 1 января 2022 года, в то время, как все остальные страны-участницы должны реализовать это положение до 1 января 2016 года.

Как пояснили в пресс-службе Еврокомиссии, такое решение Энергетического сообщества вызвано особой ситуацией Молдовы, которая на 100% зависит от поставки газа из одной страны (России), и значительная часть газотранспортной инфраструктуры которой находится в зоне “замороженного конфликта” - в Приднестровье.

“Обеспечение непрерывной поставки газа для граждан и бизнеса Молдовы является приоритетом, и Молдова может рассчитывать на солидарность Европейского Союза и партнеров из Энергетического сообщества в этом”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Россия высказала Молдове ультиматум, которым, в частности, заявляла о готовности снизить цену на газ для Молдовы в обмен на ее отказ от участия в Энергетическом сообществе.

Ранее Россия выражала недовольство Третьим энергетическим пакетом ЕС, направленным на либерализацию рынков электроэнергетики и газа и на разделение вертикально интегрированных компаний.

Молдова является членом Энергетического сообщества с 2010 года. В октябре 2011 года участники Энергетического сообщества приняли на себя обязательство реализовать положение Третьего энергопакета до 1 января 2015 года, а положение о разделении собственности производителей газа и поставщиков - до 1 января 2016 года.

Энергетическое сообщества на сегодняшний день объединяет кроме ЕС Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, бывшую югославскую республику Македонию, Молдову, Черногорию, Сербию и Украину. Статус наблюдателей имеют Армения, Грузия, Норвегия и Турция.

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