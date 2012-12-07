По "Южному потоку" планируют поставлять 10% газа для ЕС

Анапа. По газопроводу "Южный поток", строящийся в обход Украины, планируется поставка около 10% газа, который страны ЕС будут потреблять к 2020 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах компании South Stream Transport, подготовленных к церемонии "Южный поток - укрепление партнерских отношений" в связи с началом строительства морской части газопровода.

"По морскому газопроводу "Южный поток", проектный срок эксплуатации которого составляет полвека, будет транспортироваться до 63 миллиардов кубических метров газа в год, что составляет примерно 10% всего газа, который Европейский Союз будет потреблять в 2020 году", - говорится в материалах.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в конце 2015 года. В 2016 планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017 - 31,5 млрд куб. м, в 2018 - 47,25 млрд. куб, и в 2019 газопровод выйдет на проектную мощность - 63 млрд куб.м.

Предполагается, что по "Южному потоку" будет поставляться газ для 38 млн европейский домохозяйств.

Протяжённость подводного участка газопровода в Чёрном море составляет 925 км, и он будет состоять из четырех ниток с пропускной способностью каждой 15,75 миллиарда кубических метров природного газа в год. Максимальная глубина укладки трубы - 2250 метров. Согласно официальной программе, символическая сварка двух труб пройдет около 14.00 по киевскому времени.

В церемонии примут участие глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава компании South

Stream Transport Марсел Крамер, глава Eni Паоло Скарони, а также официальные представители стран-участников проекта. Организаторы не исключают участие президента РФ Владимира Путина.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО "Газпром" реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - "Южный поток" в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода "Южный поток".

Морской участок газопровода "Южный поток" пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции "Русская" на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании - оператора морского участка газопровода "Южный поток" - South Stream Transport AG являются "Газпром" (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

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