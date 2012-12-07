«Надра Украины» привлекла инвестора для разработки Межреченской нефтегазоносной площади

Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» выбрал компанию «Технико-геологическая служба» в качестве инвестора для разработки Межреченской нефтегазоносной площади.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, специальное разрешение на пользование недрами данной площади принадлежит «Захидукргеология».

На конкурс была подана одна заявка.

Как сообщал ранее УНИАН, в конце октября «Надра Украины» объявила восемнадцатый открытый конкурс по привлечению инвесторов для разработки Межреченской нефтегазовой площади.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.