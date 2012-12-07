У побережья Японии снова землетрясение. В префектуре Фукусима пострадали 9 человек

Девять человек пострадали при землетрясении у северо-восточного побережья Японии, сообщает в своем Twitter корреспондент журнала New Scientist.

По его словам, за землетрясением магнитудой 7,3 у берегов префектур Мияги и Фукусима последовал афтершок магнитудой 6,2.

Никаких изменений в радиационном фоне на АЭС «Фукусима-1» пока не отмечено, подчеркивает журналист.

Первое землетрясение в районе острова Хонсю произошло в пятницу утром. Подземные толчки ощущались даже в Токио, где раскачивались здания. Через некоторое время на побережье Мияги обрушилось цунами высотой около 1 метра.

В настоящий момент власти сняли предупреждение о возможности образования гигантских волн, отмечает корреспондент New Scientist, передает Газета.RU.