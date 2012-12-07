«Укргидроэнерго» за 11 месяцев сократило производство электроэнергии на 2,8%

Оператор украинских гидроэлектростанций госкомпания «Укргидроэнерго» за 11 месяцев 2012 года сократила производство электроэнергии до 9,411 млрд кВт/ч, что на 2,8% меньше аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В ноябре «Укргидроэнерго» увеличило производство электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем на 43% - до 1,004 млрд кВт/ч.

При этом компания отметила, что производство электроэнергии гидроэлектростанциями зависит от уровня воды в реках Днепр и Днестр.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидроэнергетической компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

Чистая прибыль «Укргидроэнерго» за 9 месяцев 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в 3,5 раза - до 787,6 млн грн.