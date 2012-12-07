«Винницагаз», несмотря на холодную погоду, 11-12 декабря прекратит газоснабжение Казатина

Жилые дома города Казатин Винницкой области 11-12 декабря отключат от газоснабжения из-за планового техобслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Винницагаз».

«На обращение жителей Казатина о желаемой для них отмене запланированного на 11-12 декабря очередного технического обслуживания газовых сетей в связи с возможным сижением температуры воздуха, начальник межрайонного управления газового хозяйства Олег Филонов сообщил о невозможности изменения графика обследования объектов газового хозяйства. А это, как известно, связано с отключением от газоснабжения жилых домов на один-два дня», - говорится в сообщении.

О. Филонов выразил понимание обеспокоенности горожан, но отметил, что графики этих работ согласованы с органами местной власти, и предупреждены они об этом заблаговременно, равно как и население.

«Я понимаю недовольство людей, но действую в рамках действующего законодательства. Вместе с тем, выполнить надлежащие объемы работы в теплый период года у меня нет физической возможности. Поэтому они растягиваются на весь год», - объяснил он (по прогнозам синоптиков, на эти дни в Казатине ночью температура опустится до -6-8 градусов мороза, днем - до -1 градуса мороза - УНИАН).

Справка УНИАН. ПАО "Винницагаз" занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Винницкой области.