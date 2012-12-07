Украина за 11 месяцев сократила транзит российского газа на 21%

Украина в январе-ноябре 2012 года сократила транзит российского газа до 72,6 млрд куб. м, что на 21,2% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, в ноябре объем транзита по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился до 5,8 млрд куб. м с 6,443 млрд куб. м.

«Уменьшение объемов транзита в ноябре месяце связано с повышенным температурным режимом в странах-импортерах природного газа», - сказано в сообщении со ссылкой на главного инженера Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища.

Перед началом отопительного сезона компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, накопила в подземных хранилищах около 20 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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