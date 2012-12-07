Потребление газа в Украине сократилось на 9%

Украина за 11 месяцев текущего года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Об сказано в сообщении компании «Укртрансгаз»

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за ноябрь составило 5,108 млрд куб. м, что на 15,24% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал ранее УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко в конце октября 2012 года заявил, что потребление газа в Украине с начала года снизилось на 15%, что позволило сэкономить 1,8 млрд долл.

Потребление газа теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) и теплоэлектростанциями (ТЭС) Украины в январе-октябре текущего года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% - до 3,693 млрд куб. м.

По мнению экспертов из Международного энергетического агентства (МЭА), Украина могла бы экономить на газе 6 млрд евро.

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре текущего года увеличила реализацию газа в денежном выражении на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 59,012 млрд грн с 57,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина за 11 месяцев сократила транзит российского газа на 21%