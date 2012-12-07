Путин: «Южный поток» получил политическую поддержку всех стран-участниц

Анапа. «Южный поток» получил политическую поддержку всех стран, которые участвуют в проекте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России сказал на торжественной церемонии по поводу начала строительства газопровода.

«Этот проект получил политическую поддержку во всех странах-партнерах. Подписаны все межправсоглашения, есть все инвестиционные решения», - отметил В.Путин.

"63 миллиарда кубических метров газа (проектная мощность) - это большой объем. Для того чтобы это обеспечить, Россия уже начала работу на своей собственной территории. Мы увеличим и расширим возможности для выхода к Черному морю на расстоянии 2,5 тысяч километров, построим дополнительные перекачивающие станции", - добавил Президент России.

Он заверил, что вместе с «Северным потоком» «Южный поток» создаст систему для надежного снабжения российским газом потребителей в Европе.

В.Путин напомнил, что в этом международном проекте задействованы многие европейские страны. По словам Президента РФ, на первом этапе реализации проекта по «Южному потоку» газ будет поставляться как минимум в шесть государств: Словению, Болгарию, Сербию, Венгрию, Хорватию и Италию.

«Сегодня мы присутствуем на очень важном событии не только для российской энергетики. Оно является очень важным для всей Европы. Мы сегодня приступаем к практической реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов – строительства ГТС по дну Черного моря», - сказал он и заверил, что проект будет успешным.

После этого было два сварщика соединили две первые трубы «Южного потока».

Позже В.Путин сообщил, что «Южный поток» будут строить с выполнением самых строгих экологических норм.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Протяженность подводного участка газопровода в Черном море составляет 925 км, и он будет состоять из четырех ниток с пропускной способностью каждой 15,75 млрд куб. м природного газа в год. Максимальная глубина укладки трубы - 2250 метров.