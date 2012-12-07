Миллер: транзитные страны перестанут получать доходы от прокачки российского газа

Анапа. Транзитные страны перестанут получать доходы от прокачки российского газа после введения в эксплуатацию газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал на пресс-конференции после церемонии начала строительства этого газопровода.

«Сегодня транзитный тариф мы платим компаниям, которые представляют транзитные страны. С реализацией проекта «Южный поток» мы транзитный тариф будем платить сами себе. Будем перекладывать из одного своего кармана в другой», - сказал А.Миллер.

При этом он подчеркнул, что в именно в этом заключается вся экономика проекта. «Это выгодно нашим партнерам – это выгодно нам», - добавил А.Миллер.

При этом он подчеркнул, что именно этим вызвано создание новых маршрутов поставки российских энергоносителей в Россию.

По его словам, проект реализуется в строгом соответствии со всеми установками, которые приняты ЕС и Россией.

Отвечая на вопрос УНИАН, какой объем газа будет транспортироваться через территорию Украины, когда завершится строительство «Южного потока», А.Миллер сказал, что это еще будет обсуждаться.

«После 2019 года рост спроса на газ будет расти, поэтому думаю, что да (будет транспортировать газ через Украину – УНИАН). В 2019 году у нас заканчивается контракт, и у нас будет время обсудить эти вопросы, и объемы тоже», – сказал А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, согласно техническому обоснованию проекта «Южный поток», поставки в 2016 году запланированы в объеме 15,75 млрд куб. м, в 2017 году - 31,5 млрд куб. м, в 2018 году - 47,25 млрд куб. м, а в 2019 году газопровод должен выйти на проектный уровень поставок в 63 млрд куб. м.

В то же время, согласно ускоренному плану ввода газопровода, в 2016 году поставки также составят 15,75 млрд куб. м, но уже в 2017 году возрастут до 47,25 млрд куб. м, а в 2018 году достигнут 63 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.