«Энергоатом» рассчитывает получить кредит ЕБРР на 300 млн евро

НАЭК «Энергоатом», являющийся оператором всех действующих атомных станций Украины, рассчитывает получить кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 300 млн евро для реализации комплексной программы повышения безопасности атомных электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, после аварии на японской АЭС «Фукусима-Даичи» Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

«31 декабря 2012 года истекает проектный срок эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС... и эти обязательства безусловно распространяются и на энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС», -сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что на сегодняшний день показатели безопасности энергоблока №1 ЮУ АЭС соответствуют всем требованиям, предъявляемым к действующим энергоблокам в Украине. С 16 по 21 ноября 2012 года в 30 километровой зоне наблюдения ЮУ АЭС были проведены общественные слушания.

«Согласно результатам слушаний, жители населенных пунктов, входящих в зону наблюдения ЮУ АЭС, в целом поддерживают деятельность ГП НАЭК «Энергоатом» по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС, при условии обеспечения соответствующего уровня его безопасности», - подчеркивается в сообщении компании.

Окончательное решение о продлении сроков эксплуатации энергоблоков принимается Государственной инспекцией ядерного регулирования (ГИЯРУ) только после выполнения всех запланированных мероприятий по повышению их безопасности.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 327 проектов.