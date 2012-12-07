Польская Kylczyk Oil завершила бурение своей самой глубокой скважины в Украине

Варшава. Польская компания Kylczyk Oil Ventures (KOV), которая ведет добычу в Украине через приобретенную ею в 2010 году компанию "КУБ-Газ", завершила бурение своей самой глубокой скважины "Макеевская-16" на Макеевском месторождении в Луганской области глубинной 4,3 километра.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, KOV, которая выявила семь потенциально газоносных зон, планирует завершить все работы и тесты на этой скважине в первом квартале 2013 года.

В сообщении компании отмечается, что раньше KOV бурила скважины максимум на 3,2 км.

Как сообщал УНИАН, с момента приобретения украинского актива летом 2010 года компания Kylczyk Oil Ventures провела 12 пробных бурений, подключив к коммерческой добыче 8 скважин.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году и публичная с мая 2010 года компания Kulczyk Oil Ventures принадлежит самому богатому гражданину Польши Яну Кульчику, состояние которого Forbes в текущем году оценил в около 2,8 млрд долл.

KOV, которая, кроме Украины, реализует проекты в Брунее и Сирии, но нигде еще не ведет добычи, на конец сентября 2012 года оценивала стоимость своих активов в Украине в 125,9 млн долл. в сравнении со стоимостью всех активов в 172,4 млн долл.

KOV хочет за 3 года удвоить добычу газа в Украине - до около 1,4 млн кубометров в сутки.