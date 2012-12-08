Миллер: Украина снизила потребление российского газа, поскольку отбирает его из хранилищ
Москва.Глава компании «Газпром» Алексей Миллер предполагает, что Украина снизила уровень потребления российского газа, поскольку отбирает его из подземных хранилищ (ПХГ).
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.Миллер сказал накануне журналистам в Анапе, где состоялось церемония начала строительства газопровода «Южный поток».
«Вы упомянули о низких режимах отбора Украиной газа из трубы. По-видимому, можно предположить, что Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. С учетом того, что всегда нужно иметь необходимый объем газа в ПХГ в момент прохождения осенне-зимнего максимума, который наступает в конце января - в начале февраля, хотелось бы, чтобы у Украины в подземках на этот момент было достаточно газа. Надеюсь, что наши украинские коллеги действуют в этих вопросах профессионально», - сказал А.Миллер.
При этом он сообщил, что переговоры с украинской стороной продолжаются в рабочем порядке. «Стратегическое сотрудничество с Украиной всегда охватывает и вопросы поставок газа, вопросы транзита. Все это мы и обсуждаем с господином Бойко (министром энергетики Украины Юрием Бойко - УНИАН)», - сказал он.
Кроме того, А.Миллер заявил, что в Украине до последнего момента не верили, что «Газпром» начнет до конца 2012 года строительство газопровода «Южный поток».
«Я могу сказать, что наши украинские друзья и коллеги не ожидали, что те обещания, которые мы давали, мы выполнили четко в срок. Я встречался с украинскими коллегами уже после того как были окончательно подписаны все инвестиционные решения (по «Южному потоку» - УНИАН), и ими было сказано, что они до последнего не верили в то, что это произойдет, и сказали, что снимают шляпу, и спросили, как нам это удалось достигнуть. На что получили ответ, что терпение и труд все перетрут», - сказал А.Миллер.
Также он сообщил, что Украина завершила оценку своей ГТС, однако эта информации не обнародована.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября в интервью газете «Урядовый курьер» министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко сообщил, что компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах (ПХГ) более 20 млрд куб. м газа.
По данным компании «Укртрансгаз», Украина за 11 месяцев текущего года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9% - до 41,55 млрд куб. м.
Потребление газа в Украине за ноябрь составило 5,108 млрд куб. м, что на 15,24% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
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