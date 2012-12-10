До запуска «Южного потока» у Украины есть возможность сохранить значение ГТС – Язев

Москва. До запуска в эксплуатацию газопровода «Южный поток» у Украины есть возможность сохранить значение своей газотранспортной системы для транзита российского газа в Европу.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал президент Российского газового общества, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Язев.

«Сегодня, на мой взгляд, шанс еще есть у Украины. Мы варим только первую нитку. Надо вписывать в этот международный проект Украину, привлекать российский «Газпром» к эксплуатации украинской ГТС для того, чтобы она была и дальше востребована», - сказал В.Язев.

Отвечая на вопрос, может ли РФ в такой ситуации отказаться от реализации всех четырех ниток газопровода, он сказал: «Это дело живое, не зря четыре нитки и не обязательно их все в эксплуатацию сразу пускать. Я считаю, что для Украины еще шанс есть сохранить потребность своей ГТС. Украина ведет себя абсолютно не дальновидно в переговорах с «Газпромом» и РФ. Пока варим первую нитку, вы должны найти механизм сотрудничества на ниве украинской ГТС. Если сидеть на ней как собака на сене, завтра она будет не нужна».

При этом он подчеркнул, что особо ценная часть украинской ГТС – это подземные хранилища газа, расположенные на западе Украины.

Также он напомнил, что предыдущие переговоры по этому вопросу закончились безрезультатно, хотя длились несколько лет.

По словам В.Язева, ГТС Украины ждет сложная судьба после запуска в эксплуатацию «Южного потока» в 2019 году.

Он отметил, что после запуска в эксплуатацию этого маршрута некоторые объемы российского газа будут транспортироваться через Украину. «Какой-то объем для транзита останется. Однако экономика эксплуатации любой ГТС определяется загрузкой. Если она будет далека от номинальной, то не будет денег на ее содержание, ремонт, обслуживание и эксплуатацию», - сказал В.Язев.

По его словам, у Украины могут остаться настолько низкие объемы для транспортировки газа, что это станет нецелесообразным для самой украинской стороны.

По мнению В.Язева, также все будет зависеть от темпов роста потребления газа в Европе.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря т.г. президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южныйпоток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.