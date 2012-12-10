«Нафтогаз» выкупил у банка «Киев» ОВГЗ на 693 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Акционерного коммерческого банка «Киев» на сумму 693,338 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, соответствующий договор был подписан 3 декабря 2012 года.

Как сообщал ранее УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа у «Государственного экспортно-импортного банка Украины» на сумму 3,204 млрд грн.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокомунэнерго на уровне 21,5 млрд грн

Кабмин предложил Верховной Раде в проекте госбюджета на 2013 год сократить объемы увеличения уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.