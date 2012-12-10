На Ривненской АЭС для устранения неисправностей отключен от сети третий энергоблок

Ривненская атомная электростанция в понедельник, 10 декабря, отключила третий энергоблок от энергосети действием автоматической защиты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ривненской АЭС.

Согласно сообщению, автоматическая защита сработала из-за снижения уровня воды в парогенераторах и отключения главных циркуляционных насосов, обеспечивающих отвод тепла от реактора. Реакторная установка была остановлена.

По состоянию на 10:00 10 декабря в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС суммарной мощностью 1600 МВт.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в 4 км от города Кузнецовск.