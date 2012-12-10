Россия откажется от «Южного потока», если получит ГТС Украины – российский эксперт

Москва. Россия откажется от строительства всех четырех ниток «Южного потока», если получит газотранспортную систему Украины. Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов.

«Абсолютно убежден, что главным фактором ускорения «Южного потока» стала позиция Украины. Еще в январе этого года ничто не предвещало, что в декабре будет официальный старт», - сказал он.

Эксперт отметил, что изначально планировалось строить сразу две нитки, но пока принято решение в пользу только одной части.

«Это заставляет осмотрительней оценивать эту ситуацию. Мы теперь понимаем, что часть будет построена. Это очевидно. Пока есть одна нитка – простор для переговоров остается», - сказал К.Симонов.

По его словам, 63 млрд куб. м «Южного потока» плюс 55 млрд куб. м «Северного потока» полностью могут вычеркнуть Украину из транзита.

К.Симонов напомнил, что в сумме это составляет 118 млрд куб. м, в то время как в 2008 году – лучшем для российского экспорта – через Украину прокачали 117 млрд куб. м.

«В такой ситуации у Украины нет никаких шансов на сохранение транзита, если будут построены четыре нитки, а если будет построена одна или две, то какая-то часть сохраниться может», - сказал он.

К.Симонов подчеркнул, что Президент РФ и руководство «Газпрома» рассчитывали, что строительство «Южного потока» будет приводить «к отрезвлению руководства Украины, но такое впечатление, что это приводит к еще более абсурдным шагам». «Вместо того чтобы ускорить переговоры по трубе и отдать какую-то ее часть - тут других вариантов нет, и Украина загнана в угол, и никто ее выпускать просто так не будет», - добавил он.

При этом К.Симонов отметил, что даже по самым оптимистическим прогнозам, спрос газа в Европе на объем двух обходных ниток вырасти не может, при том что все понимают, что украинский вариант дешевле.

«Понятно, что «Южный поток» делается не потому, что он дешевле, а потому что другого варианта нет», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.

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