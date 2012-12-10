«Нафтогаз» выкупит у «Фидобанка» ОВГЗ на сумму 425,864 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Фидобанка» на общую сумму 425,864 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта – 7 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у акционерного коммерческого банка «Киев» на сумму 693,338 млн грн.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

Кабмин предложил Верховной Раде в проекте госбюджета на 2013 год сократить объемы увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «Фидобанк» (ранее «СЕБ Банк» и Банк «Ажио») создано в 1991 году.

По состоянию на 1 июля 2012 года по объему активов «Фидобанк» занимал 68-е место среди 176 банков с активами 2,422 млрд грн.