Вопрос поставок российской нефти в Беларусь будет решаться на уровне президентов

Минск. Тема поставок российской нефти в Беларусь в 2013 году будет обсуждаться на союзном Совмине 12 декабря, но договариваться об этом нужно будет на уровне президентов России и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня журналистам госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.

«Нет, баланса по нефти нет. Обсуждаться эта тема будет, однако премьерам РФ и РБ Дмитрию Медведеву и Михаилу Мясниковичу не предоставлены полномочия на подписание баланса поставок нефти из РФ в РБ», - сказал Г.Рапота, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом, Г.Рапота подтвердил, что эта тема вышла на высший уровень в отношениях двух стран.

Как сообщал УНИАН, Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступаемой в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

В конце ноября т.г. президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Reuters заявил, что Беларусь может возобновить закупки нефти вне России, если не сможет договориться с Москвой о дополнительных ежегодных поставках 4-5 миллионов тонн.

Согласно решению Министерства энергетики России, поставки российской нефти в Беларусь в четвертом квартале должны были сократиться и составить 4 млн тонн против 5,3 млн тонн в третьем квартале 2012 года.

Справка УНИАН. Спор России и Беларуси о ценах привел к временному сокращению поставок нефти российской марки Urals в республику в 2010-2011 годах, при этом Минск покрывал значительную долю потребностей в сырье за счет импорта легких сортов нефти из Венесуэлы и Азербайджана через морские порты Украины и стран Балтии.

Однако уже в марте 2011 года поставки Azeri Light были приостановлены, а с начала 2012 года в Беларусь вернулась российская нефть по льготной цене. С июня Беларусь полностью прекратила закупки нефти у Венесуэлы.