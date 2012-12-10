«Киевэнерго» уменьшило долг перед «Нафтогазом» на 257,2 млн грн

Компания «Киевэнерго» уменьшила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения на 257,2 млн грн - до 70,9 млн грн с 328,1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания «Киевэнерго» 7 декабря перечислила 602 млн 391 тыс. 185 грн НАК «Нафтогаз Украины» в качестве расчета за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии для нужд населения.

Как отмечается в сообщении, эти средства являются частью полученной «Киевэнерго» компенсации по разнице между действующими тарифами на тепловую энергию для нужд населения в Киеве и себестоимостью ее производства.

«Средства поступили на счет компании от Киевской городской государственной администрации 7 декабря. КГГА в свою очередь получила их в виде субвенции из государственного бюджета для погашения разницы в тарифах согласно постановлению Кабинета министров Украины №517 от 11 июня 2012 г.», - сказано в сообщении.

Таким образом, с учетом этой компенсации, задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» уменьшилась до 309 млн грн с 911 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 декабря текущего года компания «Киевэнерго» увеличила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения на 40,8 млн грн - до 328,1 млн грн с 287,3 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.