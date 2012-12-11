Цена нефти изменилась разнонаправленно на ожиданиях решений ФРС США и ОПЕК

На мировых торгах во вторник, 11 декабря, цены на нефть изменились разнонаправленно на ожиданиях итогов двухдневной встречи членов Комитета по открытым рынкам ФРС США, а также заседания ОПЕК.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 107,32 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,04 доллара, или на 0,05% - до 85,6 доллара за баррель.

Аналитики ожидают, что по итогам заседания ФРС, который завершится 12 декабря, члены финрегулятора примут решение сохранить мягкий монетарный курс в стране. В частности, прогнозируется, что ФРС продлит так называемую "Операцию Твист", завершение которой предполагается в конце 2012 года, или заменит ее на другие стимулирующие меры, передает Bloomberg.

Кроме этого, 12 декабря, состоится очередное заседание ОПЕК. Согласно ожиданиям аналитиков, организация сохранит квоты на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день без изменений. При этом реальные показатели добычи, по мнению экспертов, могут быть намного выше.