Deutsche Bank выделит «Укртрансгазу» кредит в 53,5 млн евро на модернизацию ГТС

ДК «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции Бар газопровода «Союз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, за средства кредита будет продлен срок эксплуатации КС Бар на 15 лет, что позволит снизить на 28% объемы использования природного газа и повысить коэффициент полезного действия газовых компрессоров.

Кредит будет погашаться за счет сокращения расходов ГК «Укртансгаз» на топливный газ.

Период кредитования составит 10 лет 9 месяцев с момента перечисления средств. Немецкая сторона планирует профинансировать 85% стоимости проекта, а ДК «Укртрансгаз» - 15%.

Кредитное соглашение подписали: руководитель департамента торгового финансирования и рынка капиталов подразделения глобального транзакционного банкинга Deutsche Bank Штефан Циммер и первый заместитель директора ДК «Укртрансгаз», член комиссии по прекращению деятельности ДК НАК «Нафтогаз Украины» Мирослав Химко.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, открытие кредитной линии является чрезвычайно важным шагом для модернизации украинской ГТС.

«Для нас чрезвычайно важно, что мы получим таких партнеров для модернизации нашей ГТС. То, что немецкая промышленность и немецкие финансы заходят в нашу газотранспортную систему, является сигналом не только для нас, но и для всего энергетического сообщества, и это является ключевым элементом энергетической безопасности Европы», - сказал Ю.Бойко.

Он также подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства и является надежным транзитером газа, а благодаря кредиту Deutsche Bank надежность ГТС удастся повысить.

В свою очередь посол Германии в Украине Кристоф Вайль отметил, что Украина сохраняет свою важную роль как транзитер энергоносителей в ФРГ и заверил, что его страна будет поддерживать усилия Украины по модернизации ГТС.

«Федеральное правительство будет поддерживать все усилия, которые будут направляться на модернизацию газотранспортной системы Украины», - отметил К.Вайль.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-78 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода - 26 млрд куб. м в год, проектное давление - 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций.

Компрессорная станция Бар была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.

Газотранспортная система Украины состоит из 39,8 тыс. км газопроводов, в том числе 14 тыс. км диаметром 1020-1420 мм, 74 компрессорных станций (112 компрессорных цехов) общей мощностью 5450 МВт и 13 подземных хранилищ газа с активным объемом 32 млрд куб. м. Пропускная способность системы составляет на входе 288 млрд куб.м в год, а на выходе - 178,5 млрд куб.м в год. На сегодняшний день существует техническая возможность для увеличения транзита газа в страны Центральной и Западной Европы до 142 млрд куб. м в год без расширения газотранспортной системы.

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