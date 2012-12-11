Rompetrol намерена уйти из Украины из-за проблем с таможней

Мультинациональная нефтяная компания The Rompetrol Group N.V., подписавшая с НАК «Нафтогаз Украины» в середине июля 2012 г. меморандум о сотрудничестве по созданию и развитию розничной сети АЗС, заявляет о возможном уходе с рынка нефтепродуктов Украины из-за проблем с Государственной таможенной службой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на восьмой ежегодной конференции Ukrainian Petroleum Market сообщил коммерческий директор компании «Ромпетрол-Украина» Кирилл Заховавко.

"Rompetrol не видит возможности развития в Украине. Таможенная служба игнорирует все наши попытки растаможить грузы", - заявил К.Заховавко.

Также он отметил, что сложная ситуация заставляет задуматься о дальнейшем развитии всех каналов сбыта нефтепродуктов в Украину.

«Учитывая планы заключения договора о совместном предприятии с «Нафтогазом», мы рассчитывали на некие преимущества, а не на наличие теневых схем растамаживания в Украине», - сказал он.

Также К.Заховавко сообщил, что планируемые инвестиции компании в размере 1 млрд долл. пойдут на другие рынки, в частности, Турции, Грузии.

Напомним, в ноябре т.г. в «Ромпетрол-Украина» заявляли, что возникшая ситуация на таможне может поставить под угрозу регулярные поставки румынского бензина в Украину. По данным компании, с начала ноября нефтепродукты, импортируемые «Ромпетрол-Украина», не могут пройти таможенное оформление, в частности, в Херсоне не оформлены 10 тыс. тонн премиального бензина А-95 производства НПЗ Petromidia (г. Констанца, Румыния).

Государственная таможенная служба объяснила задержку тем, что образцы топлива проходят лабораторную проверку.

В конце октября органы Государственной таможенной службы Украины остановили таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме.

По мнению отдельных участников рынка, возникшие проблемы могут означать подготовку к внедрению единого оператора по оформлению нефтегрузов, как это уже практиковалось в других отраслях, где такое явление получило название «модных фирм».

Позже Государственная таможенная служба Украины возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям, но не для всех участников рынка.

Справка УНИАН. Группа компаний «Ромпетрол» на 100% принадлежит государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз». «Ромпетрол» владеет и эксплуатирует три нефтеперерабатывающих завода в Румынии, а также европейскую сеть из более чем 1000 АЗС (Румыния, Молдова, Болгария, Грузия, Франция и Испания).

«Ромпетрол» осуществляет операции в 12 странах по всему миру, численность персонала составляет 7 500 человек. В 2011 году оборот компании составил 6,8 млрд долл.