"Газпром" подписал с Катаром договор о закупке значительных объемов сжиженного газа

Дочерняя структура "Газпрома" - Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) - подписала договор с катарской компанией Tasweeq о покупке значительных объемов сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный пресс-релиз GM&T Singapore.

Точные объемы поставок и цена сделки не сообщаются.

Катар располагает одними из самых больших в мире запасов газа и является мировым лидером по экспорту сжиженного газа. Ежегодный импорт катарского СПГ оценивается в 77 миллионов тонн.

Tasweeq была создана в 2007 году и полностью принадлежит государству. GM&T Singapore осуществляет торговые операции в Индии, Японии, Австралии, Южной Корее, Тайване, Китае, Малайзии и Таиланде.

Россия еще в 2010 году объявила о готовности совместно с Катаром осваивать газовые месторождения на Ямале. В прошлом году министр нефти и энергетики Катара Мухаммед бин Салех Аль-Сад подтвердил заинтересованность арабского государства поучаствовать в проекте по добыче газа на Ямале.

"Газпром" открыл свое представительство в Катаре в апреле 2011 года.

Напомним, в конце ноября во время своего визита в Катар Президент Украины Янукович заявил, что наша страна рассчитывает найти необходимые решения для реализации поставок газа из Катара.

«Сейчас мы находимся в рабочем процессе», - отметил В.Янукович, добавив, что «такая тройка представителей Украины, Катара и Турции сегодня работает над практическими решениями».

«У нас есть надежда, есть энтузиазм. Найдем все необходимы решения», - сказал Президент. По его словам, Украина рассчитывает, что Катар - крупнейший экспортер сжиженного газа в мире, станет одним из важных поставщиков сырья для проекта «LNG-терминал». «Знаю, что представители Национального проекта «LNG-терминал» уже ведут предметные переговоры с компанией «Qatargas» по поводу поставок сырья в Украину», - сказал Глава государства.

***26 ноября Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЕО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЕО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

В соответствии с ТЕО, проект может быть реализовано в течение 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн. евро. Доля Украины в проекте составит 25%+1 акция.

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