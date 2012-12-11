Таможня опровергает информацию о задержке оформления бензинов компании Rompetrol

Херсонская государственная таможенная служба опровергает информацию, опубликованную сегодня, 11 декабря, в СМИ, о задержке оформления горюче-смазочных материалов компании «Ромпетрол - Украина».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, к таможенному оформлению было заявлено партию автомобильного бензина в количестве 2 тыс. тонн, поступившего в адрес ООО «Ромпетрол - Украина».

«С целью проверки соответствия груза физико-химическим данным, заявленным в товаросопроводительных документах, Херсонской таможней был проведен отбор проб и образцов с целью исследования экспертными подразделениями», - сказано в сообщении.

Как отмечает пресс-служба гостаможни, на этапе проверки правильности классификации товара, представленного к оформлению по декларации на основании п.1 ст. 356 Таможенного кодекса Украины было принято решение о взятии проб товара и направлении запроса в Центральное таможенное управление лабораторных исследований для экспертной оценки, установления характеристик, определяющих классификацию товара.

«По результатам полученного заключения 11.12.2012 Херсонской таможней было проведено в полном объеме таможенное оформление вышеуказанной партии товаров», - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба таможни подчеркивает, что в зоне деятельности Херсонской таможни находится еще ряд партий аналогичных товаров данного предприятия. Однако пока они к таможенному оформлению не подавались и средства на их оформление на депозитном счете Херсонской таможни отсутствуют.

Как ранее сообщал УНИАН, мультинациональная нефтяная компания The Rompetrol Group N.V., подписавшая с НАК «Нафтогаз Украины» в середине июля 2012 г. меморандум о сотрудничестве по созданию и развитию розничной сети АЗС, заявляет о возможном уходе с рынка нефтепродуктов Украины из-за проблем с Государственной таможенной службой Украины.

По словам коммерческого директора компании «Ромпетрол-Украина» Кирилла Заховавко,

Rompetrol не видит возможности развития в Украине из-за игнорирования Таможенной службой всех попыток растаможить грузы.

В середине ноября «Ромпетрол-Украина» заявила о возникновении проблем с оформлением на таможне импортируемых в Украину нефтепродуктов, отметив, что с начала ноября нефтепродукты «Ромпетрола» не могут пройти таможенное оформление.