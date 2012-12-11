Беларусь рассчитывает договориться с Россией о поставках нефти в ближайшие недели

Минск. В течение ближайших недель Беларусь рассчитывает подписать с Россией баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2013 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе встречи с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии.

«Думаю, что мы договоримся о 23 миллионах тонн. Есть единственная проблема – техническая: смогут ли такой объем поставить по трубе? Примерно 22 миллиона тонн смогут, а один миллион тонн мы готовы поставить железнодорожным транспортом. Хотя доходность там будет меньше, но продадим этот бензин на Запад, там цены выше, будет для нас выгоднее», – сказал А.Лукашенко.

Он напомнил, что Беларусь настаивает на поставке именно 23 миллионов тонн – такой объем необходим для белорусских предприятий, которые благодаря модернизации способны перерабатывать большие объемы нефти.

«Россия согласна на поставку 23 миллионов тонн нефти на условиях взаимной поставки Беларусью высокооктанового бензина. Такие условия приемлемы для Беларуси, хотя это противоречит духу Единого экономического пространства и союза, который мы строим, – здесь должна быть свобода перемещения товаров», – отметил президент Беларуси.

По словам А.Лукашенко, при необходимости Беларусь сможет дополнительно поставить необходимые объемы нефти из других стран.

«Однажды Беларусь уже использовала возможность поставки азербайджанской нефти через Украину по нефтепроводу «Одесса-Броды». Если россияне пожалеют нам 3-4 миллиона тонн дополнительно нефти, купим в Азербайджане, в Венесуэле или еще где-то, задействуем украинский вектор. Но я этого не хочу, потому что нам все-таки проще с Россией», – подчеркнул А.Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступающей в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

В конце ноября т.г. президент Беларуси А.Лукашенко в интервью Reuters заявил, что Беларусь может возобновить закупки нефти вне России, если не сможет договориться с Москвой о дополнительных ежегодных поставках 4-5 миллионов тонн.

Справка УНИАН. Спор России и Беларуси о ценах привел к временному сокращению поставок нефти российской марки Urals в республику в 2010-2011 годах, при этом Минск покрывал значительную долю потребностей в сырье за счет импорта легких сортов нефти из Венесуэлы и Азербайджана через морские порты Украины и стран Балтии.

Однако уже в марте 2011 года поставки Azeri Light были приостановлены, а с начала 2012 года в Беларусь вернулась российская нефть по льготной цене. С июня Беларусь полностью прекратила закупки нефти у Венесуэлы.

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