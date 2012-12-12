Цена нефти растет на ожиданиях решения ФРС США

На мировых торгах в среду, 12 декабря, цены на нефть растут в ожидании решений по итогам двухдневной встречи членов Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже повысилась на 0,26 доллара, или на 0,24%, - до 108,27 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,06 доллара, или на 0,07%, - до 85,85 доллара за баррель.

Аналитики ожидают, что по итогам заседания ФРС, которое завершится в среду, члены финрегулятора примут решение сохранить мягкий монетарный курс в стране. В частности, прогнозируется, что ФРС продлит так называемую "Операцию Твист", завершение которой предполагается в конце 2012 года, или заменит ее на другие стимулирующие меры.

В среду рынки также ждут решений по итогам очередного заседания ОПЕК, передает Вloomberg.