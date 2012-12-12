Добыча нефти в США приближается к 20-летнему максимуму за счет "сланцевой революции"

Добыча нефти в США растет максимальными темпами в истории за счет сланцевой нефти, приближаясь к 20-летнему максимуму, сообщает Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA).

В этом году добыча вырастет более чем на 13% - до 6,4 миллиона баррелей в сутки, что станет максимальным ростом с начала коммерческой добычи в США в 1850-е годы, говорится в докладе EIA. В будущем году производство нефти, по мнению EIA, повысится до 7,1 миллиона баррелей в сутки.

"За счет роста бурения плотных сланцевых пластов в Северной Дакоте, Монтане и Техасе добыча нефти в США превысит 7 миллионов баррелей в сутки в будущем году впервые с 1992 года", - сказал директор управления Адам Симински.

По мнению Exxon Mobil Corp, к 2025 году экспорт энергоносителей из США превысит импорт.

EIA повысило прогноз роста мирового потребления нефти в 2013 году на 70.000 баррелей в сутки до 960.000 баррелей в сутки. Таким образом потребление, по мнению EIA, составит 90 миллионов баррелей в сутки.

Среднесуточная добыча в странах, не входящих в ОПЕК, в будущем году повысится на 1,29 миллиона баррелей до 53,79 миллиона, говорится в докладе.

ОПЕК во вторник предупредила, что рост мирового потребления нефти в первом полугодии 2013 года может оказаться ниже ожиданий из-за слабости экономики.

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