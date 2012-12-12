Третий энергоблок Ривненской АЭС после устранения неисправностей подключен к сети

Третий энергоблок Ривненской атомной электростанции после устранения неисправностей подключен к энергосети.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской АЭС.

Согласно сообщению, 11 декабря в 21 час 35 минут энергоблок № 3 был подключен к энергосети.

«Сейчас продолжается плановая нагрузка энергоблока», - сказано в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра 12 декабря в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной мощностью 2315 МВт. Действует диспетчерское ограничение.

Как ранее сообщал УНИАН, Ривненская атомная электростанция в понедельник, 10 декабря, отключила третий энергоблок от энергосети действием автоматической защиты.

Автоматическая защита сработала из-за снижения уровня воды в парогенераторах и отключения главных циркуляционных насосов, обеспечивающих отвод тепла от реактора. Реакторная установка была остановлена.

Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в 4 км от города Кузнецовск.