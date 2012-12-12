Импорт нефти в денежном выражении сократился на 70%

Украина за десять месяцев 2012 года сократила импорт нефти в денежном выражении на 70,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,079 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 26,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 86,7% - до 42,003 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-октябре 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,7 млн тонн, что на 49,5% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Украина в январе-октябре текущего года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до 1,391 млн тонн, а дизельного топлива - на 45,7% - до 1,179 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.