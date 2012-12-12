Ежемесячный аукцион по экспорту электроэнергии не состоялся

Ежемесячный аукцион, который проводится компанией «Укрэнерго», по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 по 31 января 2013 года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» планировала выставить 11 декабря на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 3,7 ГВт.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.